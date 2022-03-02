2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили внесение в Госдуму поправок об ответственности за фейки, связанные с деятельностью Вооружённых сил России.

Тимур Кондратьев, , 22:21 — REGNUM Заявление главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия») о том, что в Госдуму были внесены поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил России, предполагающие лишение свободы до 15 лет, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети Facebook.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

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«Отличное решение! Давно пора заткнуть рот всем, кто распространяет откровенные фейки!» — пишет Светлана Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная инициатива может отрезвить тех, кто набрасывает ложь по поводу действий российских войск, осуществляющих денацификацию Украины.

Василий Пискарёв Государственная дума

«Нам нужна правда, а не фейки. За фейки нужно наказывать, а за правду поощрять!» — поделился своим мнением Анатолий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что только реальные и громкие судебные процессы смогут отвадить изготовителей фейков от своей омерзительной деятельности.

«Теперь нужно несколько показательных жёстких процессов, чтобы фейкомётчики думали, прежде чем начинать свою деятельность», — считает Андрей Г.

Часть людей опасается, что под благими предлогами в России может вновь развернуться бесконтрольная репрессивная система, которая будет «калечить» даже тех, кто к фейкам никакого отношения не имеет.

«Дело-то, может быть, и правильное, только кто может гарантировать, что репрессивная машина не съедет с катушек и не начнёт рубить лес налево и направо, как это уже было в 1937 году? Кто будет судить, что фейк, а что нет? Необходима умеренность и внимательность, иначе страшные процессы развернутся на нашей многострадальной земле», — написала Наталия П.

Ряд пользователей сомневается, что руки российского правосудия смогут дотянутся до тех, кто изготавливает фейки, находясь при этом за рубежом.

«А в чём смысл таких больших сроков, если их не удастся применить, весь большая часть фейков сыпется со стороны Украины. Когда специальная военная операция России по защите Донбасса успешно завершится, все эти ублюдки уже будут во Львове или какой-нибудь стране Евросоюза», — указывает Михаил М.

Нашлись и те, кто уверены, что властям сначала следует навести порядок в подконтрольных средствах массовой информации, выгнав оттуда своих собственных лжецов, и уж только затем приступать к работе с населением.

«Веник с эхокомандой арестованы? Или их расстреляли на месте по закону военного времени? По-моему, то, что на этой радиостанции успели наговорить за время проведения спецоперации России на Украине, тянет уже на большие санкции, нежели арест до 15 лет», — написал Владимир К.

«Помимо засилья украинских ботов в комментариях то и дело встречаются российские всепропальщики, которые будут поддерживать и распространять всё то, что несёт вред нашему государству. Живут они при этом почему-то в ненавистной им России. Кроме того, до сих пор есть газеты и радиостанции, которые прямо работают против нас, бьют нашу армию в спину. Вот против этой падали необходимо применять эти 15 лет тюрьмы», — отмечает Владимир К.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил о том, что в Госдуму были внесены поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил России. В частности, предполагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за фейки, повлекшие общественно опасные последствия.