Москва, 3 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Город Балаклея в Харьковской области больше не находится под контролем украинских националистов, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков 3 марта журналистам.

Luxnet.ua Балаклея

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Он сообщил, что в ходе российской военной спецоперации взяты под контроль населённые пункты Чистополье, Новополтавка, Жовтневое. Наступление идёт успешно, передний край с выровнен подразделениями Донецкой Народной Республики.

«Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР заявили, что войска республики продвигаются в соответствии с планом. Полностью блокирован город Мариуполь, идёт зачистка Волновахи.

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