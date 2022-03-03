Тирасполь, 3 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В ходе 1015 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 274 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 107 831 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 103 240 человек, в том числе за последние сутки — 306.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2117 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1083 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 341 случай заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 396 человек. Зафиксировали две смерти среди пациентов с COVID-19.