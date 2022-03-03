Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Россию прибыло ещё 5,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев, в том числе дети.