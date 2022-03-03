* запрещённая в России организация

Москва, 3 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Закон США прямо запрещает тренировать и поставлять оружие «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

"Интересно, а американцы отменили собственные поправки, в которых признавали «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нацистами? И даже не это главное. Закон США прямо запрещает тренировать и поставлять оружие «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Журавлёв в соцсетях.

Копался в базе Конгресса и не нашёл признаков отмены поправок, которые, кстати, предложили демократы, добавил парламентарий.

«Может, плохо искал?» — отмечает депутат.

Он также предположил, что США намерено могли не выполнять свои же законы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 19 стран поставляют Украине оружие.