Симферополь, 3 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Груз с гуманитарной помощью отправлен из Республики Крым в Херсонскую область Украины 2 марта. Помощь собирали крымчане, доставку груза с помощью сотрудников Росгвардии организовали власти Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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Фура с продовольствием была отправлены на Украину. Помощь получили жители Геническа, которые сами и разгрузили фуры. Продовольственные запасы в городе заканчиваются. Вторую фуру с помощью жителям Херсонской области сейчас заполняют на пункте пропуска в Джанкой.

«Мы так вас ждали, ждали. Вы такие родные наши. Да? Да!!! Я хоть теперь попаду в Москву к своим родственникам. Сёстрам. Две сестры в Москве, пять лет не виделись», — рассказала «Крым24» жительница Анна Остроух.

На данный момент из Крыма в Херсонскую область доставлены три партии гуманитарной помощи, это не только продовольствие, но и лекарства.