Донецк, 3 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Точечные удары по позициям украинских силовиков, если они не сложат оружие, могут быть нанесены в Мариуполе. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Он ответил на вопрос о возможном развитии ситуации в случае, если Вооружённые силы Украины продолжат сопротивление в городе, блокированном со всех сторон. По словам Басурина, нужно подождать несколько дней, украинским силовикам придётся сдаться.

«А если они не пойдут на это, то спецоперация показала: есть возможность нанесения точечных ударов, чтобы гражданское население не страдало и тем самым деморализовать противника внутри этого концлагеря, чтобы они сами начали сдаваться», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, город Мариуполь окружён войсками ДНР, там наблюдаются серьёзные перебои с продовольствием, водоснабжением и электроснабжением. Боевики не позволяют жителям покинуть город, превращая его в концлагерь, заявил ранее Басурин.

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