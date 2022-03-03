Астана, 3 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 303 063 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 272 470 человек, в том числе 2091 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 18 093 носителя коронавируса, в том числе в стационарах разместили 1945 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 620 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было четыре таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 260 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1250 человек. Было десять случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19.