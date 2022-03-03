Луганск, 3 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Войска Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили еще семь населенных пунктов в Донбассе. Об этом 3 марта говорится в сообщении военного ведомства республики.

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«Подразделения народной милиции продолжают освобождать от вооружённых формирований Украины населённые пункты, под полным контролем ЛНР стали ещё семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, в ЛНР заявили, что подразделения Народной милиции освободили от ВСУ 40 населенных пунктов.

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