Париж, 3 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что государство «примет участие» в приеме украинских беженцев, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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«Наш континент принимает и будут принимать беженцев из Украины. Франция внесет свою лепту», — заявил глава государства во время обращения к жителям страны.

«Мы позаботимся о тех, кто присоединится к нашей земле», — продолжил Эммануэль Макрон.

Россия объявила 24 февраля о начале специальной военной операции по защите Донбасса и установлению мира. ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция разработает план экономической и социальной устойчивости для реагирования на экономические трудности, вызванные ситуацией на Украине.