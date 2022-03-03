В ДНР заявили об обстреле украинскими боевиками Зуевской ТЭС
Донецк, 3 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Зуевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
U.S. Army Europe
ВСУ
«В ночь с 2 на 3 марта украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Отмечается, что место обстрела обследовано саперами. Жертв и пострадавших при обстреле нет.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике.
Читайте также: ВСУ обстреляли населенный пункт Ясное в ДНР