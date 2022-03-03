Тбилиси, 3 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что Украина вскоре вернёт в Тбилиси отозванного ранее посла. Об этом министр сообщил на телеканале «Имеди».

Mfa.gov.ge Давид Залкалиани

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Он рассказал, что пообщался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Эта беседа обнадёжила Залкалиани.

«Конечно, в разговоре с ним я еще раз зафиксировал свое удивление и отметил, что в этой ситуации я считаю принятое решение поспешным и в определенной степени эмоциональным», — сказал глава грузинского МИД.

По мнению Залкалиани, Кулеба понял позицию Тбилиси.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии 1 марта, обвинив Тбилиси в «неморальной» позиции. Он заявил, что это вызвано отказом грузинских властей поддержать санкции против России. Также в Грузию не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим.