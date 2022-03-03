Москва, 3 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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По его словам, в состав штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов страны.

Основными задачами штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

В настоящее время совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтруда и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организованно проводится эвакуация мирного населения и иностранных граждан. Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно.

Кроме того, оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов — в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания.

В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей.