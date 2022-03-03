Ереван, 3 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Армении с 3 марта прекратил действовать масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Bert Kimura Медицинские маски

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По данным ведомства, требование носить защитную маску в помещение отменяется. Исключение сделано для медицинских работников. При этом минздрав всё равно рекомендует носить маску и менять её каждые три — четыре часа.

В министерстве отметили, что решение оменить масочный режим принято в связи с улучшением эпидобстановки в стране. Если ситуация ухудшится, то эту меру могут снова ввести.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 марта, в Армении за последние сутки выявили 342 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими признали 755 человек.