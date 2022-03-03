Вашингтон, 3 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Воздаю должное странам-членам ООН за проведение этой исторической сессии. Сегодняшнее голосование обнажает изоляцию президента России Владимира Путина. Оно также возлагает ответственность на Белоруссию за неприемлемое участие в этой войне», — цитирует его пресс-служба Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, за резолюцию Генассамблеи ООН по Украине проголосовала 141 страна. Воздержались 35 стран, пять проголосовало против.

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