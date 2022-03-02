Москва, , 15:37 — REGNUM Сегодня, 2 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже растет на 6,97%, до 108,29 рубля. Евро дорожает на 7,28%, до 120, 67 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Паника на мировых рынках, вызванная ужесточением санкционного давления на Россию разрастается. При этом на Московской бирже из всех секций работает только валютная, что сосредотачивает именно в ней спекулятивную активность.

Трейдеры продолжают отыгрывать апокалиптические прогнозы, забывая о том, что в случае реального апокалипсиса деньги им не понадобятся. При этом стоит учитывать, что в свете вводимых санкций и контрмер российских властей рубль, скорее, имеет очень высокий потенциал укрепления.

Фактически в руках иностранных инвесторов сосредоточены 80% ценных бумаг российского рынка. И как раз нерезидентам ЦБ РФ временно запретил совершать продажи.

У российских же инвесторов нет никаких причин для того, чтобы продавать акции на текущих низких уровнях, а тем более покупать затем рубли на максимумах — потери возрастут в таком случае в разы.

То есть, после открытия российского рынка делающих и имеющих права продавать российские активы будет очень немного. А цены их по-прежнему сулят очень высокую доходность, даже в виде дивидендов. При этом вывод средств из страны очень сильно ограничен.

Таким образом, самым логичным поведением будет покупать российские бумаги, а для этого нужны рубли. Но пока спекулянты продолжают толкать рубль всё ниже и ниже. Тем сильнее будет отскок после хоть какого-то позитивного сигнала.

В частности, 2 марта вечером начнется новый раунд российско-украинских переговоров, который может стать толчком для покупки долларов», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара обосновался за пределами 100 рублей