Нью-Дели, 3 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Информации о том, что индийские студенты удерживаются в качестве заложников на территории Украины, на настоящее время отсутствует у МИД Индии. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, заявление опубликовано на сайте индийского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Багчи уточнил, что посольство Индии на Украине поддерживает постоянные контакты с индийскими гражданами, находящимися на территории этой страны. Представитель МИД Индии отметил, что многие студенты покинули Украину при содействии официальных властей. Информации об индийских студентах, насильно удерживаемых в заложниках на территории Украины, у внешнеполитического ведомства Индии нет.

«Мы осуществляем эффективную координацию со странами региона, включая Россию, Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдову. За последние несколько дней из Украины было эвакуировано большое число индийских граждан. Мы ценим помощь, оказанную украинскими властями, чтобы сделать это возможным», — сказано в документе.

Заявление МИД Индии появилось в связи с многочисленными запросами СМИ относительно информации о том, что индийские студенты находятся в положении заложников на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большую группу студентов из Индии насильно удерживают в городе украинские власти Харькова, заставляя их эвакуироваться через украинско-польскую границу, предлагая ехать через территорию, где ведуться активные боевые действия.