Берлин, 3 марта, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Решение отказаться от реализации новых проектов по добыче газа и нефти в России приняла немецкая компания Wintershall Dea AG, сообщается на сайте организации.

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Кроме того, она объявила о списании 1 млрд евро, которые были вложены в газопровод «Северный поток — 2». Wintershall также прекратит осуществлять любые платежи в пользу России.

Вместе с тем организация продолжит участвовать в действующих проектах по добыче углеводородов на Южно-Русском и Ачимовском месторождениях в Западной Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта канадская компания Kinross Gold приостановила добычу золота в России из-за ситуации вокруг Украины. Она работала на месторождениях Чульбаткан в Хабаровском крае и Купол в Чукотском автономном округе.