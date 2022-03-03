Москва, 3 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Ковид-госпиталь в московской Коммунарке за время работы принял более 75 тыс. человек. Об этом 3 марта сообщил главный врач столичной ГКБ №40 Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Он подвёл итоги двухлетней работы корпусов в Коммунарке, открытых в качестве ковидных госпиталей.

«Наш медицинский центр строился вовсе не как инфекционная больница, но мы смогли найти понятные логистические решения, чтобы развести «красную» и «зелёные» зоны. Все решения принимались буквально с колёс, дорога была каждая минута и уже в марте 2020 года мы приняли первых больных с коронавирусной инфекцией. Многое тогда было непонятно, и мы буквально жили на своих рабочих местах: врачи, медсёстры, наши замечательные волонтёры. Помню тот дух единения перед большой бедой, который был у каждого из членов команды», — написал врач в личном телеграм-канале.

По словам Проценко, за два года Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, в том числе со сложной клинической картиной и с сопутствующим заболеваниями. В условиях «красной зоны» проведено свыше 7,5 тыс. операций.