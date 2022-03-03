Тбилиси, 3 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Грузия присоединилась к странам, проголосовашим в ООН за осуждение России в связи с событиями на Украине, сообщает 2 марта Первый канал грузинского телевидения.

Silje Bergum Kinsten norden.org Здание ООН в Нью-Йорке

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренное заседание Генассамблеи ООН по Украине — трансляция»

«На 11-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Агрессия против Украины «, за которую проголсовала 141 страна и только пять стран были против. Авторами резолюции выступили 96 государств-членов ООН, включая Грузию. Мы поддерживаем Украину», — написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей странице в «Твиттере».