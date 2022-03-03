Токио, 3 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Япония приветствует принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

首相官邸 Секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно «Мы приветствуем принятие резолюции. Её поддержка 141 страной ещё раз подтверждает сильную волю, которую разделяют представители мирового сообщества».

Напомним, на заседании специальной сессии ГА ООН Сербия «была вынуждена» проголосовать за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину».

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Как сообщало ИА REGNUM, за резолюцию Генассамблеи ООН по Украине проголосовала 141 страна. Воздержались 35 стран, а пять стран проголосовало против.