Вена, 3 марта, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Критике за недостаточную дипломатическую изобретательность в переговорах с Россией по безопасности подвергла страны Европы экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль 3 марта в интервью газете «Известия».

Kremlin.ru На свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера

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Кнайсль отметила, что во время своих визитов в Россию главы правительств и главы МИД европейских стран проявляли «активизм, а не настоящую дипломатию».

«Никто не отвечал на вопросы и опасения другой стороны. Это не дипломатия. Нельзя просто повторять старые заявления, нужно проявить изобретательность и привнести новые идеи», — заявила экс-глава МИД Австрии.

По мнению Кнайсль, переговоры должны основываться на доверии. После Мюнхенской речи 2007 года, в которой российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии архитектуры безопасности, в этом направлении ничего не делалось, хотя всем было ясно, чего хочет и ожидает российская сторона.

Стоит отметить, что экс-глава МИД Австрии ранее неоднократно заявляла о правоте российского президента Путина в его Мюнхенской речи, посвящённой безопасности.