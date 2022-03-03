Токио, 3 марта, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Несогласие в точкой зрения посольства России на роль Токио в ситуации с Украиной выразил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси 3 марта в ходе дискуссии в парламенте страны.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

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На просьбу депутата парламента прокомментировать публикацию российского диппредставительства в Токио, посвящённую поддержке Японией Киева, глава японского МИД назвал утверждения российской стороны «совершенно безосновательными и недопустимыми».

Напомним, посольство России в Токио в своём телеграм-канале заявило, что Япония «за одно неполное столетие умудрилась дважды поддержать нацистский режим». Уточняется, что первым из таких режимов был гитлеровский, а вторым стал украинский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии заморозят активы четырёх российских банков в рамках предпринятых международным сообществом санкционных мер.