Веллингтон, 3 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 183 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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По ее данным, более половины из них приходятся на город Окленд, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Остальных инфицированных выявили в других районах страны. Также 11 носителей SARS-CoV-2 прибыли в Новую Зеландию из-за границы.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 146 527 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 503 пациента госпитализированы, из них семеро находятся в реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 165 440 носителей SARS-CoV-2.