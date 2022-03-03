Луганск, 3 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Четыре обстрела четырёх населённых пунктов Луганской Народной Республики зафиксировано со стороны украинских карателей. Об этом 3 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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По состоянию на 03:00 мск 3 марта со стороны военнослужащих Украины было зарегистрировано четыре факта обстрелов четырёх населённых пунктов ЛНР.

В результате обстрела на автодороге, ведущей из населённого пункта Голубовское в город Кировск ранения разной степени тяжести получили двое 15-летних подростков. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобороны России создало межведомственный координационный штаб по оказанию гуманитарной помощи населению республик Донбасса и территории Украины.