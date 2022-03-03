Якутск, 3 марта, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Спецоперация по просьбе Донецкой и Луганской народных республик — вынужденная, но необходимая мера. Об этом заявил председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Он надеется, что таким образом удастся остановить распространение неофашизма.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники автопробега «Своих не бросаем»

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«Восемь лет, прожитых в Украине, дают мне основания полагать, что я знаком с жизнью и народом этой страны. Остаётся горько сожалеть, что прекрасная Украина и её жители стали прибежищем неофашизма. А правители государства не смогли (не хочется верить, что не захотели) своевременно уничтожить его зачатки на корню», — отметил Вильям Иванов.

Основой для проведения спецоперации он назвал защиту прав и свобод жителей Украины и предотвращение разрастания неофашизма на некоторых территориях.

«Должны быть установлены и привлечены к строгой ответственности виновники допустившие возрождение неофашизма на Украине, трагические последствия которого сегодня очевидны. Уверен, что благодаря России наши многонациональные народы смогут преодолеть все трудности и последствия сегодняшних событий. Ветераны республики поддерживают решения и действия президента Российской Федерации Владимира Путина!» — отметил руководитель ветеранской организации Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.