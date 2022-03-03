Виновные в возрождении неофашизма на Украине должны быть наказаны — мнение
Якутск, 3 марта, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Спецоперация по просьбе Донецкой и Луганской народных республик — вынужденная, но необходимая мера. Об этом заявил председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Он надеется, что таким образом удастся остановить распространение неофашизма.
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Основой для проведения спецоперации он назвал защиту прав и свобод жителей Украины и предотвращение разрастания неофашизма на некоторых территориях.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.