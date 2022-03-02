Якутск, , 10:08 — REGNUM Операцию по принуждению Украины к миру ещё будут изучать во всех военных академиях планеты. В этом уверена журналист из Якутии Маргарита Нифонтова. В своём блоге она написала, что до России подобных спецопераций не проводил никто.

Российские военные Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Читайте также: Украина стала для Америки «разменной монетой» — мнение

«Будучи практически равной по численности армии противника, мы прочно владеем инициативой, навязывает ему свою волю, заставляем обороняться. Да, противник ещё силён, это стойкий и мотивированный противник, который не собирается складывать оружие и мечтает переломить ход действий, ну, или хотя бы дождаться помощи НАТО, но мы тесним его, ломим, давим по всем направлениям», — отметила Маргарита Нифонтова.

Она подчеркнула, что считает выступающих с лозунгами «Нет войне!» «откровенными врагами России или наивными дураками», не понимающими, что сейчас решается их судьба. События в Украине она назвала решающими для определения положения России в 21 веке.

Тем, кто считает спецоперацию на Украине слишком долгой, Маргарита Нифонтова напомнила, что «в 2003 году полумиллионная группировка США и их союзников две недели пробивалась к Багдаду по пустынной местности, имея полное техническое превосходство над трехсотсемидесятитысячной армией Ирака, десять лет сидевшей под жесточайшими санкциями, и утратившей по изношенности и отсутствию запасных частей почти всё современное оружие». Это притом, что у Ирака тогда не было щедрых спонсоров и международной поддержки.

«Мы победим!» — уверена Маргарита Нифонтова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную операцию в Донбассе с 24 февраля. Цель этих действий — защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик.