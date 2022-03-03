Вена, 3 марта, 2022, 04:33 — ИА Регнум. В Харькове при обстреле погибла сотрудница миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба венской штаб-квартиры организации.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ

пресс-служба ОБСЕ «Марина Фенина, национальный член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), погибла в результате обстрела в Харькове вчера, 1 марта».

Отмечается, что Марина погибла, когда доставляла продукты для своей семьи «в городе, который стал зоной боевых действий». Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид выразили близким Марины «самые искренние соболезнования».

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В тексте пресс-релиза содержатся утверждения о том, что в Харькове и других украинских городах в ходе «неспровоцированной военной операции России против Украины» ракеты и снаряды якобы «бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чём не повинных мирных жителей — женщин, мужчин и детей».

ОБСЕ вновь выступила с «решительным осуждением» обстрелов городских центров, которые российские военные не только якобы ведут, но и «усиливают», и призвала Россию немедленно прекратить боевые действия и «вступить в конструктивный диалог».

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Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине были эвакуированы из Харькова в Днепропетровск и ожидают дальнейшего выезда из страны.

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