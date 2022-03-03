Вашингтон, 3 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Введение бесполётной зоны над Украиной может спровоцировать войну между США и Россией. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин 2 марта в интервью телекомпании NBC.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Остин напомнил о необходимости любым способом избегать вероятности применения ядерного оружия. Глава Пентагона пояснил, что Россия обладает достаточно большим боевым потенциалом и широким набором возможностей на Украине.

Глава Пентагона выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин среди всех возможных путей выхода из ситуации на Украине выберет деэскалацию либо «дипломатическое решение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о невозможности со стороны НАТО обеспечить бесполётную зону над Украиной. По мнению Джонсона, такая мера приведёт к прямому столкновению с Россией.