Вашингтон, 3 марта, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы начать диалог с Россией, если Москва остановит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

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«Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое», — заявил он.

Блинкен добавил, что Вашингтон якобы всегда готов к переговорам с Москвой по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США предложили ввести санкции против всех государственных компаний России. При этом законопроект, предложенный американскими сенаторами, носит название HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу нацистов-бандеровцев.