Вашингтон, 3 марта, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Американские войска в различных частях мира сохранили свой уровень боеготовности, несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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«Не было снижения боеготовности США где-либо еще в мире», — заявил он.

Кирби отметил, что не располагает данными по дислокации войск США на территории Европы. Тем не менее он указал, что Вашингтон уверен, что способен защитить своих союзников в любой точке земного шара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы США отменили требование об обязательном ношении масок в помещениях Пентагона. Им разрешили не носить защитные маски в здании после обновления руководства по сдерживанию коронавирусной инфекции, изданного центрами по контролю и профилактике заболеваний США.