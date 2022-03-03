Москва, 3 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Историческая память должна присутствовать в переговорах между Украиной и Россией. Об этом 3 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко.

Oleg Krivolapov Памятник Ватутину в Киеве

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«Одним из принципиальных моментов переговорной позиции российской стороны с Украиной и ее хозяевами с запада является признание полуострова Крым в составе РФ. Следующим нашим требованием является признание республик ЛДНР в административных границах Луганской и Донецкой областей. В этих позициях не хватает некоторой идеологической составляющей, учитывая события последних дней», — заявил публицист.

Первым условием России должно стать символическое возвращение названия проспекта в городе-герое Киеве, считает публицист.

«Проспекту Романа Шухевича должны вернуть название в честь генерала Николая Ватутина», — подытожил Проценко.

Напомним, что 25 февраля состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской сторонами, закончившийся безрезультатно.