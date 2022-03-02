Москва, 3 марта, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Украина талантливо преподносит фейки, и, даже будучи изобличенными, они продолжают работать против России. Об этом ИА REGNUM заявил 1 марта публицист Павел Шульженок.

Скриншот страницы Facebook Александра Линника «Фейковая» новость о победе Александра Линника в «олимпиаде мемов»

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»Украинская сторона работает крайне эффективно в подаче материала, умея из минимального ресурса выжать необходимый максимум», — заявил эксперт.

Публицист отметил, что даже изобличенный фейк с «русским кораблем» стал мемом, что нельзя не признать успехом.

«Каждый отдельный случай уничтожения нашей техники или живой силы раскручивается максимально. Украинцы знают, как работает молодежная интернет-культура. Причина этому — хорошее западное руководство и западные методики, те самые, которые сделали у нас в стране имя некоторым лидерам оппозиции» — заключил эксперт.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС РФ, в рамках которой был захвачен остров Змеиный. В украинских СМИ распространилась ложная информация о том, что 13 членов гарнизона якобы отказались сдаться экипажу русского военного корабля и погибли.