Тегеран, 3 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 2 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 267, причем 203 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 203 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 137 267 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 6234 новых случая заражения COVID-19, при этом 1272 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 678 078 пациентов из общего числа 7 066 975 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 4066 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 62 930 147 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 553 147 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.