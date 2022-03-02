Будапешт, 3 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Очереди из украинских беженцев образовались после ужесточения требований к документам на границе Румынии и Венгрии. Об этом 2 марта сообщает пограничная полиция Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Пограничные власти Венгрии потребовали от румынских инспекторатов пограничной полиции в Ораде и в Сигету-Мармацией выполнения условий въезда в Шенгенское пространство. Это означает, что с 16:45 мск 2 марта въезд на территорию Венгрии разрешён лишь тем гражданам третьих стран, включая граждан Украины, у которых есть при себе биометрические паспорта, либо старые паспорта с визой. Новое правило касается всех, в том числе детей.

Таким образом, аннулировано предыдущее положение, согласно которому въезд в Венгрию разрешался после предъявления любого документа, удостоверяющего личность, а также лица вообще без документов, которые могли запросить в стране убежище. В связи с этим увеличилось время ожидания на пунктах перехода в Венгрию, пограничного контроля здесь ожидают множество людей и транспортных средств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на утро 2 марта, на территорию Румынии въехало 46 435 граждан Украины, которым румынские власти временно присвоили статус беженцев.