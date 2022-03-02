Белград, 3 марта, 2022, 00:48 — ИА Регнум. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину». Об этом заявил 2 марта в обращении к сербской общественности президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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По словам Вучича, «на мировой политической арене происходят тектонические перемены», а Сербия находится в сложном положении.

При этом лидер Сербии подчеркнул, что в тексте резолюции не упоминаются санкции против России.

«В тексте ни словом не упоминаются санкции, но с нашей стороны важно осудить нарушение территориальной целостности любой страны — члена ООН», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что за резолюцию Генассамблеи ООН по Украине проголосовала 141 страна. Воздержались 35 стран, а пять стран проголосовало против.