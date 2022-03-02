Женева, Швейцария, 2 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 1 544 646 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7754 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 2 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 437 333 859 носителей вируса, подтверждено 5 960 972 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 200 287 выявленных инфицированных и 7082 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.