Приштина, Сербия, 3 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 марта заявил в интервью для британского телеканала Sky News, что ни один житель Косово не отправился на Донбасс, чтобы присоединиться к вооруженным силам Украины.

(сс) AgronBeqiri Альбин Курти

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По словам Курти, глава МИД России Сергей Лавров якобы стремится «дестабилизировать Западные Балканы», а потом попытался «очернить» образ Косово и Боснии и Герцеговины, заявив, что они стали базой наемников для конфликтов США в других странах.

Напомним, на фоне спецоперации России на Украине в Косово заявили о готовности разрешить НАТО и США создать на своей территории постоянную базу, а также потребовали ускоренного вступления в НАТО.

Россия не признает независимости Косово от Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.