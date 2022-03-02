Москва, 2 марта, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине и российскую военную спецоперацию обсудили в ходе телефонного разговора 2 марта президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля.

Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

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В беседе, которую инициировала израильская сторона, было продолжено обсуждение ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса.

Израильский премьер-министр высказал ряд соображений в этой связи с учётом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами некоторых стран. Со своей стороны президент России изложил условия урегулирования конфликта, на которых настаивает Москва.

Речь идёт о безусловном учёте российских интересов в сфере безопасности, о демилитаризации и денацификации Украины, об обеспечении нейтрального и безъядерного статуса украинского государства и о признании российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, Россия настаивает на том, что ДНР и ЛНР должны быть признаны Киевом в границах Донецкой и Луганской областей.