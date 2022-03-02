Тирана, , 22:53 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1586 человек выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 282. Об этом сообщило вечером 2 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Влёра, Албания Constatine H

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 825 случаев заражения коронавирусом, 266 301 человек излечился, скончались 3474 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2050, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 620 — приходится на Тирану.

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