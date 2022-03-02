Тирана, 2 марта, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта заявил, что очень гордится свей страной, которая, несмотря на свой небольшой размер, была с уважением выслушана в ООН наряду с великими мировыми державами.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренное заседание Генассамблеи ООН по Украине — трансляция»

На своей странице в социальной сети Twitter Рама заявил, что позицию Албании в поддержку Киева выслушали в ООН. Он сделал вывод, что в НАТО, в том числе в США, к Албании относятся с уважением.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН провела экстренное заседание, посвященное ситуации на Украине, и одобрила предложенную Албанией резолюцию с осуждением спецоперации России. В поддержку резолюции проголосовало 141 государство, включая Сербию.

Ранее Раму обвиняли за отказ назвать Россию страной, враждебной Албании.