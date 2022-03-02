Рим, 2 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини рассматривает возможность поездки на польско-украинскую границу, об этом он заявил в среду, 2 марта.

Interno.gov.it Матео Сальвини

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Он выразил намерение п=способствовать «поставкам мира» на Украину и рассказал, что обсуждал с венгерскими и польскими политиками вопросы организации «гуманитарных коридоров».

Ранее с заявлением о необходимости создания таких коридоров выступил и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Киевские власти, в свою очередь, 2 марта не рекомендовали гражданам пользоваться коридорами, уже предоставленными российскими военнослужащими, поскольку они якобы «будут использоваться для получения нужной России картинки». ВСУ препятствует выходу мирных граждан из Киева, Харькова и Мариуполя.