Скопье, 2 марта, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В Северной Македонии 2 марта в результате обследования 2730 образцов выявили 457 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 447 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались девять пациентов с COVID-19.

Darko Nikolovski Скопье, православное подворье

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 298 195 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9036, 285 907 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 3252 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.