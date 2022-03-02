Москва, 2 марта, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Трудно переоценить важность откровенного разговора с молодыми людьми о том, что такое современный Запад и каково его отношение к нашей стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

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Как сообщалось ранее, в школах и вузах ряда регионов России прошли занятия, на которых преподаватели рассказали о специальной военной операции России в общеполитическом и историческом контекстах.

«Я посмотрел такое специальное методическое пособие, размещённое на сайте «История РФ». Хорошее пособие, умно адаптированное к различным возрастным группам учащихся школ и студентов вузов.

Кое-что в эти материалы можно было бы добавить, какие-то выводы усилить, подкрепить большим числом фактов… Я бы больше сказал об общих достижениях русских и украинцев вместе с другими народами СССР в годы пика советского могущества. Этих достижений было действительно очень много. Это ведь не только Победа 1945 года или Днепрогэс, как говорится в пособии; это и покорение космоса, великие совместные достижения в науке, искусстве, общественной жизни. И по общим культурным корням я бы предложил расширить изложенное: это далеко не только язык и православие.

Хорошо бы ещё доработать пособия по теме преступлений нацистских приспешников на Украине и в России и отношения к ним. Раньше мы вместе презирали их, но после 1991 года жителей Украины стали воспитывать в другом ключе. Эта неонацистская пропаганда нарастала, и молодёжи с заиленными такой гадостью мозгами стало реально много. Результат — массовые военные преступления в Донбассе. Это урок и нам, как важно сохранять традицию ненависти к тем, кто пошёл в годы Великой Отечественной войны на службу к Гитлеру…

Трудно переоценить важность откровенного разговора о том, что такое современный Запад и каково его отношение к нашей стране. У нас, к сожалению, после 1991 года выросло не одно поколение, чьи мозги были искривлены разговорами об «общих» европейских корнях, о партнёрстве, о том, что мы должны идти в «цивилизованную Европу». Если называть вещи своими именами, то это было культурное преступление. Вернее — антикультурное. Многим, как мы видим, то, чем их пичкали в том числе и в школах по соросовским программам, сегодня застит мозги.

Очень и очень рад, что нынешние драматические обстоятельства заставили начать правильно говорить обо всех этих темах в школах — давно было пора! Излишне, думаю, распространяться на тему о том, что многое зависит от учителей и педагогов в вузах. Прежде всего, они сами, если ещё не прониклись, должны проникнуться полным пониманием того, что действия России против расистско-русофобского Запада и его ставленников на Украине носят вынужденный характер и одновременно имеют действительно историческое значение для будущего нашей страны и всего мира«, — отметил Михаил Демурин.