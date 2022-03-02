Брюссель, 2 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Румынию с официальным визитом 3 марта. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

European Union 2020 – Source EP Урсула фон дер Лейен

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В ходе своего пребывания в Бухаресте фон дер Ляйен встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, а также с премьер-министром страны Николае Чукэ. Предполагается, что стороны обсудят ситуацию на Украине и выработают совместные меры по дальнейшим взаимоотношениям с Россией.

Напомним, ранее глава ЕК высказалась за укрепление границ Евросоюза на фоне специальной военной операции России на Украине.