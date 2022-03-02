Рим, , 21:33 — REGNUM За 23 месяца пандемии (с марта 2020 года по январь 2022 года) число смертей в Италии выросло на 178 тысяч в сравнении с «ожидаемым», сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения в среду, 2 марта.

Коронавирус

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Для получения этого показателя эксперты сравнили уровень смертности в период пандемии со средними показателями (за аналогичный период времени), фиксировавшимися в 2015—2019 годах.

По данным на 2 марта, в Италии умерли 155 214 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 214 (днем ранее — на 233). Число подтвержденных носителей выросло на 36 429 (днем ранее — на 46 631). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 867 918 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 061 610 человек (на 11 620 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллиона человек (более 82% граждан страны).