Рим, 2 марта, 2022, 21:32 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 2 марта, в Италии умерли155 214человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на214(днем ранее — на233), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на36 429(днем ранее — на46 631).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 867 918 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 061 610человек (на11 620 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,4 миллионачеловек (более 82% граждан страны).