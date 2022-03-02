Галац, Румыния, 2 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Военный госпиталь «Аристид Серфиоти» в Галаце (северо-восток Румынии) приступил к приему пациентов с Украины. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Согласно официальной информации, хирурги указанной медицинской структуры прооперировали 40-летнюю женщину и 20-летнего мужчину. У каждого из них были зафиксированы пулевые ранения.

Другой информации нет. Руководство госпиталя «Аристид Серфиоти» объявило о готовности регулярно оперировать до 50 украинских пациентов.