Рим, 2 марта, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Глава Конференции регионов Италии Массимилиано Федрига в среду, 2 марта, призвал власти страны ослабить ряд антикоронавирусных ограничений.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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В частности, после завершения действия режима ЧС в Италии следовало бы отменить обязательное ношение респираторов (а не просто масок) в общественном транспорте, а также «пересмотреть нормы контроля за наличие ковид-сертификатов у посетителей общественных мест», сказал Федрига.

Режим ЧС в Италии, введенный весной 2020 года и неоднократно продлевавшийся, должен завершиться 31 марта 2022 года.