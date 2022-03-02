Рим, 2 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо привез с собой в Рим около 100 соотечественников из Киева, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в среду, 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Ранее посольство Италии призвало соотечественников оставлять свои координаты на случай вынужденной эвакуации. Посол и граждане летели на одном самолете.

Как сообщалось ранее, 1 марта власти Италии приняли решение о перемещении посольства из Киева во Львов. При этом предполагается, что посольство продолжит свою работу.